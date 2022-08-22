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Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Государственного флага

Политика
22.08.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-pozdravil-grazhdan-rossii-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 22 августа выступил с видеообращением к гражданам, в котором назвал российский триколор священным символом для всех поколений россиян.

«Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны», — сказал Владимир Путин в своем видеообращении.

По словам главы государства, поднятый более 300 лет назад на первом российском военном корабле триколор оставался символом России на протяжении сложных периодов ее истории — при Петре Великом во время становления империи, на полях сражений Первой мировой войны «и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х».

Владимир Путин напомнил, что 22 августа 1991 года триколор снова поднялся над Россией и сегодня прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.

«Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна», — подчеркнул Владимир Путин.

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