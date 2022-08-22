Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Государственного флага
Президент России Владимир Путин 22 августа выступил с видеообращением к гражданам, в котором назвал российский триколор священным символом для всех поколений россиян.
«Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны», — сказал Владимир Путин в своем видеообращении.
По словам главы государства, поднятый более 300 лет назад на первом российском военном корабле триколор оставался символом России на протяжении сложных периодов ее истории — при Петре Великом во время становления империи, на полях сражений Первой мировой войны «и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х».
Владимир Путин напомнил, что 22 августа 1991 года триколор снова поднялся над Россией и сегодня прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.
«Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна», — подчеркнул Владимир Путин.
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