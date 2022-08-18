Флешмобы, фестиваль красок и портрет Гагарина: как в Краснодарском крае отметят День флага России

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День государственного флага в России отмечают 22 августа. В городах и районах края пройдут мероприятия и патриотические акции.

В Краснодаре в парке «Городской сад» до 22 августа на колесе обозрения будет работать световая анимация. В день празднования в 9:00 флаг России на Главной городской площади поднимут казаки Кубанского казачьего войска. С 16:00 в центре города — в ТРЦ «Галерея», на аллее на улице Красной и Платановом бульваре — желающим будут раздавать ленты-триколоры и значки.

Государственный флаг развернут возле кинотеатра «Победа» в Курганинске, на вершине горы «Барабаны» в Отрадненском районе, на вершине горы «Оштен» в Туапсе, у памятника «Русские ворота» на улице Крымской в Анапе.

В Сочи в ходе акции «Мой триколор» с 10:00 в парке «Ривьера» флажки и ленты будут раздавать жителям и гостям Сочи. В 17:00 на площади «Южный молл» пройдет фестиваль красок.

В Геленджике юнармейцы вынесут 30-метровый флаг на Центральной площади. В Анапе на центральных улицах курорта с 12:30 волонтеры будут раздавать жителям и гостям ленты-триколоры.

В Армавире молодые художники 20–22 августа нарисуют портрет Юрия Гагарина на окнах городского Центра молодежной политики. В городском парке 21 и 22 августа подсветят колесо обозрения.

В Кущевской волонтеры и студенты примут участие во всероссийском флешмобе «Живая карта». Мероприятие состоится в 20:00 на центральной площади «Арбат».

В Апшеронске юнармейцы примут участие во всероссийском флешмобе «Zа флаг». Он пройдет в 10:00 в парке 60-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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