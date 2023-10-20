Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Президент РФ Владимир Путин вечером 19 октября, возвращаясь из Перми, где он присутствовал на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», прилетел в Ростов-на-Дону.

Из самолета Путин сразу пересел в машину и направился в штаб Вооруженных Сил России.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в штабе Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции. Содержание доклада не раскрывается.

«Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», — добавил Песков.

Выходя из штаба, Путин попросил передать привет бойцам.

«Всем командирам привет передавайте», — обратился Путин к начальнику Генштаба.

Президент РФ проводил штаб СВО в Ростове-на-Дону и заслушивал доклады военных 19 августа, сообщает ТАСС.

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