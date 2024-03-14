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Владимир Путин поручил создать ядерную энергетическую установку в космосе

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-poruchil-sozdat-yadernuyu-energeticheskuyu-ustanovku-v-kosmose
Владимир Путин поручил создать ядерную энергетическую установку в космосе
Фото пресс-службы Кремля

Владимир Путин в ходе совещания с Правительством РФ отметил, что тема создания ядерной энергетической установки в космосе требует особого внимания.

Он поручил проработать вопрос ее создания и подчеркнул, что это является приоритетным направлением, которое нужно обеспечить финансированием.

«Вы упомянули о некоторых направлениях, в которых у нас есть хорошие компетенции и, больше того, есть такие заделы, <…> на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка для работы в космосе», — цитирует президента телеканал 360.

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