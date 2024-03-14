Каждый голос ценен: Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента

Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии президентских выборов. Фрагмент из видеообращения действующего главы государства уже показали в телеэфире на Дальнем Востоке.

Владимир Путин подчеркнул, что единственным источником власти в России является ее многонациональный народ.

«Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый голос ценен и значим. Гражданам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию РФ», — отметил президент.

Также глава государства заявил, что участники спецоперации, которые сейчас отстаивают интересы России на фронте, тоже примут участие в голосовании. Участвуя в выборах, они подают всем россиянам пример, сказал президент.

«Прошу вас прийти на выборы… проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», — приводит слова Владимира Путина RT.

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