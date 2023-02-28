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Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДНСВ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-priostanovke-uchastiya-rossii-v-dnsv
Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДНСВ
Фото пресс-службы Кремля

Согласно закону, действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений приостанавливается со дня опубликования.

Решение о возобновлении участия РФ в договоре может принять глава государства. Закон опубликован 28 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в документе.

О приостановке договора ДСНВ президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

Читайте также: что такое ДСНВ, участие в котором приостановила Россия.

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