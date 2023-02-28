Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДНСВ
Политика
28.02.2023 18:32
Согласно закону, действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений приостанавливается со дня опубликования.
Решение о возобновлении участия РФ в договоре может принять глава государства. Закон опубликован 28 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в документе.
О приостановке договора ДСНВ президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.
Читайте также: что такое ДСНВ, участие в котором приостановила Россия.
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