Что такое ДСНВ, участие в котором приостановила Россия

Президент Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия РФ в ДСНВ.

Двусторонний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III между Россией и США подписали в апреле 2010 года в Чехии президенты стран: Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор вступил в силу в феврале 2011 года, придя на смену Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года и договору СНВ-I, подписанному в декабре 1994 года и утратившему силу в декабре 2009 года.

Договор СНВ-III был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет по взаимной договоренности. В рамках него Россия и США должны были сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1 тыс. 550 единиц, тяжелых бомбардировщиков, баллистических ракет подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет до 700 единиц.

В январе 2021 году Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДНСВ между РФ и США до февраля 2026 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин подчеркнул, что Россия не выходит из Договора по сокращению СНВ, а лишь приостанавливает свое участие в нем. По словам президента, для возвращения к вопросу об участии РФ в ДСНВ нужно понять, как будут учитывать совокупный ударный арсенал НАТО с учетом Франции и Великобритании.