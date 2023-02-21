Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению СНВ

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 21 февраля во время послания к Федеральному собранию.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не выходит из Договора по сокращению СНВ, а лишь приостанавливает свое участие в нем. По словам Путина, для возвращения к вопросу об участии РФ в ДСНВ нужно понять, как будут учитывать совокупный ударный арсенал НАТО.

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