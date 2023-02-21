Путин: чем более дальнобойные средства Запад будет давать Киеву, тем дальше РФ будет отодвигать угрозу от себя

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что ответственность за конфликт на Украине лежит на странах Запада и киевском режиме.

По словам главы государства, Россия не воюет с народом Украины, который стал заложником киевских и западных властей. Путин подчеркнул, что именно они превратили народ Украины «в расходный материал».

«Чем более дальнобойные средства Запад будет давать Киеву, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу для себя», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, Запад стремится оторвать исторические территории от России. Однако этот антироссийский проект «не новый».

«Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польша, и другие страны с одной целью: оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны. Вот в чем эта цель, ничего нового нет, никакой новизны, все повторяют», — сказал Путин.

По словам главы государства, Запад не скрывает цели нанести России стратегическое поражение и намерен перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Путин заявил о понимании планов Запада и готовности РФ реагировать на угрозу «соответствующим образом».

«Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно», — заключил Владимир Путин.

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