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Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Политика
21.11.2022 16:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-edinom-posobii-dlya-beremennyh-i-semej-s-detmi
Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка введут с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе. Она положена на каждого ребенка в семье до 17 лет, а также беременным женщинам. Право на помощь получат малоимущие семьи, постоянно проживающие на территории России.

Для назначения пособия размер среднего дохода на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. Будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, учитывающая доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 1 января нуждающимся семьям с детьми будут выплачивать единое пособие.

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