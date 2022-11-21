Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми
Политика
21.11.2022 16:46
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка введут с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе. Она положена на каждого ребенка в семье до 17 лет, а также беременным женщинам. Право на помощь получат малоимущие семьи, постоянно проживающие на территории России.
Для назначения пособия размер среднего дохода на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум. Будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, учитывающая доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 1 января нуждающимся семьям с детьми будут выплачивать единое пособие.
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