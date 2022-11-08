В России с 1 января нуждающимся семьям с детьми будут выплачивать единое пособие

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Президент России Владимир Путин 8 ноября провел совещание на тему поддержки доходов семей с детьми, во время которого поручил ввести со следующего года в России единое пособие для нуждающихся семей с детьми.

По словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, новое пособие будут предоставлять по одному заявлению, поданному в электронном виде.

«При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, в среднем максимальный размер такого пособия составит 13 тыс. 900 рублей», — сказал министр.

Пособие начнут выплачивать с 1 января нуждающимся семьям с детьми и беременным. Оно объединит существующие виды выплат нуждающимся семьям и расширит их на новые категории получателей, пишет RT.

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