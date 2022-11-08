Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года

Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года

Об этом заявил президент России Владимир Путин 8 ноября во время совещания по поддержке доходов семей с детьми.

«Ежегодно около миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала, право на него получили семьи, где рождается первенец, сообщает РБК.

Как заявил глава Минтруда России Антон Котяков, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит около 590 тыс. рублей. На второго ребенка будут выплачивать почти 780 тыс. рублей.

В этом году сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 524,5 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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