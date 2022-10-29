В Краснодарском крае за 9 месяцев средствами краевого маткапитала воспользовались более 5 тыс. семей
В этом году размер регионального материнского капитала составляет 139 тыс. 493 рубля.
Маткапитал предоставляют при рождении или усыновлении третьего или последующих детей в рамках нацпроекта «Демография». Меру поддержки финансируют из краевой казны. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий. на газификацию, образование детей и медицинскую реабилитацию.
Всего в Краснодарском крае многодетным семьям доступно 30 выплат по нацпроекту «Демография» и краевым программам. В этом году на эти цели выделили более 36 млрд рублей.
Заявление на краевой маткапитала можно подать на госуслугах или портал органов соцзащиты населения, а также в управлении соцзащиты по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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