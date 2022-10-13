Правительство РФ дополнительно выделило более 35 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Кадр из видео пресс-службы Правительства РФ

На ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям в регионы дополнительно направят более 35,3 млрд рублей.

При этом 29 млрд рублей из них выделено для выплат на детей с 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Еще почти 6 млрд рублей пойдут на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Финансовая поддержка зависит регионального прожиточного минимума.

«Важно, чтобы люди своевременно получали положенные им средства. Прошу руководителей регионов за этим внимательно следить», — сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Дополнительно финансирование ввели из-за индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года. В связи с этим стало больше семей, нуждающихся в господдержке, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram.

Читайте также: в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей.