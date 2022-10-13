Минтруд: в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей
Экономика
13.10.2022 13:18
С 2023 года размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом летней индексации в среднем превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
Следующая индексация страховой пенсии планируется 1 января 2023 года.
«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и 2024 годов размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация с учетом индексации на 10% в июне превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — цитирует Андрея Пудова ТАСС.
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