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Минтруд: в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей

Экономика
13.10.2022 13:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrud-v-2023-godu-pensii-v-rossii-vyrastut-v-srednem-na-1-tys-rublej
Минтруд: в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С 2023 года размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом летней индексации в среднем превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Следующая индексация страховой пенсии планируется 1 января 2023 года.

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и 2024 годов размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация с учетом индексации на 10% в июне превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — цитирует Андрея Пудова ТАСС.

Читайте также: в Госдуме планируют рассмотреть законопроект о 13-й пенсии.

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