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В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о 13-й пенсии

Экономика
30.07.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-planiruyut-rassmotret-zakonoproekt-o-13-j-pensii
В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о 13-й пенсии
Фото pixabay.com

С соответствующей инициативой выступила группа депутатов. Дополнительную пенсию предлагается выплачивать каждый декабрь.

По словам авторов инициативы, пенсионеры — одна из наименее социально защищенных категорий граждан. Также отмечается, что дополнительная пенсия позволит дополнительно простимулировать покупательский спрос. А это скажется и на развитии отечественной экономики в условиях сокращения импорта товаров и услуг.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что согласно глобальному индексу AgeWatch Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пенсионеров, сообщает РБК.

Читайте также: жители Краснодара считают достойной пенсию в размере 43,5 тыс. рублей.

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