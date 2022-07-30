В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о 13-й пенсии
Экономика
30.07.2022 10:55
С соответствующей инициативой выступила группа депутатов. Дополнительную пенсию предлагается выплачивать каждый декабрь.
По словам авторов инициативы, пенсионеры — одна из наименее социально защищенных категорий граждан. Также отмечается, что дополнительная пенсия позволит дополнительно простимулировать покупательский спрос. А это скажется и на развитии отечественной экономики в условиях сокращения импорта товаров и услуг.
В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что согласно глобальному индексу AgeWatch Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пенсионеров, сообщает РБК.
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