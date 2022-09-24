Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе
Президент Владимир Путин 24 сентября подписал пакет поправок к УК РФ, касающиеся военной службы.
Теперь в Уголовный кодекс вводится новая статья «Мародерство». За это преступление будет грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.
Федеральный закон «О внесении изменений в УК РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ» опубликовали на официальном портале правовой информации.
За неявку на военную службу по призыву или дезертирство будет грозить до 10 лет лишения свободы. За добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет лишения свободы.
Ужесточается ответственность за сопротивление начальнику по службе, неисполнение приказа, уклонение от службы, утрату военного имущества, оставление места службы и нарушение правил службы.
Путин также подписал поправки, затрагивающие выполнение контрактов по государственным заказам. Теперь за повторное нарушение условий договора ответственным лицам будет грозить от 4 до 8 лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости».
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