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Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе

Политика
24.09.2022 16:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-podpisal-paket-popravok-o-voennoj-sluzhbe
Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент Владимир Путин 24 сентября подписал пакет поправок к УК РФ, касающиеся военной службы.

Теперь в Уголовный кодекс вводится новая статья «Мародерство». За это преступление будет грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.

Федеральный закон «О внесении изменений в УК РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ» опубликовали на официальном портале правовой информации.

За неявку на военную службу по призыву или дезертирство будет грозить до 10 лет лишения свободы. За добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ужесточается ответственность за сопротивление начальнику по службе, неисполнение приказа, уклонение от службы, утрату военного имущества, оставление места службы и нарушение правил службы.

Путин также подписал поправки, затрагивающие выполнение контрактов по государственным заказам. Теперь за повторное нарушение условий договора ответственным лицам будет грозить от 4 до 8 лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме одобрили поправки о введении в УК понятия «мобилизация».

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