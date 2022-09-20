В Госдуме одобрили поправки о введении в УК понятия «мобилизация»

В Госдуме одобрили поправки о введении в УК понятия «мобилизация»

Соответствующую поправку в Государственной Думе одобрили во втором и третьем чтениях 20 сентября на пленарном заседании.

Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе РФ в ряде пунктов слова «вооруженный конфликт» и «военные действия» заменяют на слова «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

Кроме того, на пленарном заседании Госдумы одобрили поправку о введении наказания за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Авторами этой инициативы стали депутаты Леонид Слуцкий и Валерий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас.

Также депутаты предлагают ввести наказание за уничтожение оружия в военное время до 5 лет лишения свободы, а также за мародерство в период военного положения — до 15 лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости».