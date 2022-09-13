Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет

Политика
13.09.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-v-nastoyashhij-moment-rech-o-mobilizatsii-v-rossii-ne-idet
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Дмитрий Песков. Фото Валерия Шарифулина/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября прокомментировал слухи о планах провести в стране частичную или полную мобилизацию.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — заявил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что для достижения поставленных целей в специальной военной операции на Украине в РФ нужно объявить мобилизацию, сообщает ТАСС.

Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием Госдумы заявил о необходимости мобилизации сил и ресурсов в России.

«Любая война требует ответа. Прежде всего, требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов. Требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что каждый в стране сейчас должен реально оценивать происходящее на Украине, сообщает «Коммерсантъ».

Читайте также: в Госдуме предложили дать возможность многодетным отцам пополнить мобилизационный резерв.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
  3. В Сочи из-за аварии на водопроводе ограничат подачу воды в трех районах
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях