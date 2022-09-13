Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет

Дмитрий Песков. Фото Валерия Шарифулина/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября прокомментировал слухи о планах провести в стране частичную или полную мобилизацию.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — заявил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что для достижения поставленных целей в специальной военной операции на Украине в РФ нужно объявить мобилизацию, сообщает ТАСС.

Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием Госдумы заявил о необходимости мобилизации сил и ресурсов в России.

«Любая война требует ответа. Прежде всего, требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов. Требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что каждый в стране сейчас должен реально оценивать происходящее на Украине, сообщает «Коммерсантъ».

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