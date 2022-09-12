В Госдуме предложили дать возможность многодетным отцам пополнить мобилизационный резерв
Политика
12.09.2022 19:29
Соответствующий документ 12 сентября опубликовали в электронной базе Государственной Думы.
Авторы инициативы предлагают внести поправки в законы о «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и разрешить мужчинам, имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве Вооруженных сил России.
Сейчас многодетные отцы в РФ не могут быть призваны на военные сборы, даже если захотят этого сами, сообщает RT.
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