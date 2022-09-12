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В Госдуме предложили дать возможность многодетным отцам пополнить мобилизационный резерв

Политика
12.09.2022 19:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-dat-vozmozhnost-mnogodetnym-ottsam-popolnit-mobilizatsionnom-rezerv
В Госдуме предложили дать возможность многодетным отцам пополнить мобилизационный резерв
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Соответствующий документ 12 сентября опубликовали в электронной базе Государственной Думы.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в законы о «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и разрешить мужчинам, имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве Вооруженных сил России.

Сейчас многодетные отцы в РФ не могут быть призваны на военные сборы, даже если захотят этого сами, сообщает RT.

Читайте также: в Краснодарском крае увеличат выплаты для входящих в мобилизационный резерв.

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