В Госдуме предложили дать возможность многодетным отцам пополнить мобилизационный резерв

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Соответствующий документ 12 сентября опубликовали в электронной базе Государственной Думы.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в законы о «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и разрешить мужчинам, имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве Вооруженных сил России.

Сейчас многодетные отцы в РФ не могут быть призваны на военные сборы, даже если захотят этого сами, сообщает RT.

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