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Владимир Путин поддержал идею создания туристической полиции

Общество
07.09.2022 15:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-podderzhal-ideyu-sozdaniya-turisticheskoj-politsii
Владимир Путин поддержал идею создания туристической полиции

Такое подразделение появится на пляжах Краснодарского края.

В Анапе полицейские на квадроциклах регулярно контролируют обстановку, обеспечивают безопасность жителей и гостей города. Правоохранители стали ездить по дюнам еще прошлым летом. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что такой механизм показал себя положительно. Теперь этот опыт распространят не только на остальные города Краснодарского края, но и других регионов страны.

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