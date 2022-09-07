Владимир Путин поддержал идею создания туристической полиции
Общество
07.09.2022 15:02
Такое подразделение появится на пляжах Краснодарского края.
В Анапе полицейские на квадроциклах регулярно контролируют обстановку, обеспечивают безопасность жителей и гостей города. Правоохранители стали ездить по дюнам еще прошлым летом. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что такой механизм показал себя положительно. Теперь этот опыт распространят не только на остальные города Краснодарского края, но и других регионов страны.
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