Путин оценил возможность строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Вопрос о строительстве автодороги между Архызом (Карачаево-Черкесская республика), Красной Поляной (Краснодарский край) и Лаго-Наки (Адыгея) обсудили 6 сентября на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма.
«Автомобильные дороги между курортами. «Лаго-Наки», звучал «Архыз». В «Лаго-Наки» нет еще ничего, в «Архызе» есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности», — заявил президент России Владимир Путин.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею соединить Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки единой автодорогой. По его словам, это поможет создать зону катания, которая будет больше, чем крупнейшие мировые курорты, в том числе французского курорта «Три долины», сообщает РИА «Новости».
Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки разделяют горы Кавказского биосферного заповедника высотой от 1,5 до 3 тыс. метров.
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