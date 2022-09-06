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Путин оценил возможность строительства единой дороги между Архызом и Сочи

Экономика
06.09.2022 22:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-otsenil-vozmozhnost-stroitelstva-edinoj-dorogi-mezhdu-arhyzom-i-sochi
Путин оценил возможность строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Вопрос о строительстве автодороги между Архызом (Карачаево-Черкесская республика), Красной Поляной (Краснодарский край) и Лаго-Наки (Адыгея) обсудили 6 сентября на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма.

«Автомобильные дороги между курортами. «Лаго-Наки», звучал «Архыз». В «Лаго-Наки» нет еще ничего, в «Архызе» есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности», — заявил президент России Владимир Путин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею соединить Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки единой автодорогой. По его словам, это поможет создать зону катания, которая будет больше, чем крупнейшие мировые курорты, в том числе французского курорта «Три долины», сообщает РИА «Новости».

Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки разделяют горы Кавказского биосферного заповедника высотой от 1,5 до 3 тыс. метров.

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