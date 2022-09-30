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Владимир Путин: Победа будет за нами!

Политика
30.09.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-pobeda-budet-za-nami
Владимир Путин: Победа будет за нами!
Фото Сергея Карпухина/ТАСС

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день — День правды и справедливости. В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на родном языке. Ничего не удалось! Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине и передали ее своим детям. И поэтому мы говорим — Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!» — заявил президент.

Путин также рассказал о случае во время референдума в Луганске, когда снаряд упал рядом с избирательным участком, однако никто участок не покинул, не проголосовав.

«Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила — а значит победа. Победа будет за нами!» — завершил свою речь Владимир Путин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении в состав РФ.

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