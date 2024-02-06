Владимир Путин обсудил цифровые технологии с председателем Верховного суда

Президент РФ 6 февраля провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. В ходе встречи обсудили применение цифровых технологий органами судебной системы.

Речь, в том числе, шла о работе государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие». Путин отметил работу Верховного суда для повышения доступности органов судебной системы. Глава государства подчеркнул, что за прошлый год порядка 9 млн документов было подано в суды разных инстанций в электронном виде. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, что в общей сложности к ГАС «Правосудие» было около 11 млрд обращений и отметил, что это очень эффективно.

«Граждане активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему и получить ответы на те вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд. Так что это очень эффективно», — сказал Лебедев.

Также председатель Верховного суда сообщил, что в настоящее время широко используются многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

«Достаточно сказать, что за год рассмотрено в таком режиме 400 тыс. дел. Используется такая форма, как видео-конференц-связь. С её помощью мы рассматриваем где-то 500 тысяч дел в год. И веб-конференции – это порядка 500–600 тысяч в год», — цитирует Лебедева пресс-служба Кремля.

В текущем году ожидается полноценный запуск сервиса «Правосудие онлайн», позволяющего обращаться в суд через портал «Госуслуги».

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