Владимир Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Николом Пашиняном

Телефонный разговор между главами государств состоялся 20 сентября по инициативе армянской стороны.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили последнее развитие событий в Нагорном Карабахе. Российский президент отметил, что сторонам удалось преодолеть острую фазу конфликта.

«Владимир Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут при посредничестве российских миротворцев, которые продолжают четко выполнять поставленные перед ними задачи. Миротворческий контингент ВС РФ всесторонне помогает мирным жителям и беженцам, покинувшим свои дома в Карабахе.

Путин и Пашинян выразили надежду, что в будущем ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 19 сентября азербайджанские военные начали боевые действия по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В Степанакерте и других населенных пунктах Карабаха прозвучали взрывы.