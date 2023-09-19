Кремль призвал власти Армении и Азербайджана прекратить стрельбу в Карабахе

Днем 19 сентября армия Азербайджана объявила о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха.

Азербайджанские военные начали боевые действия по всей линии соприкосновения. В Степанакерте и других населенных пунктах Карабаха прозвучали взрывы. Минобороны Азербайджана отчиталось в соцсетях о поражении армянских средств ПВО высокоточным оружием. В военном ведомстве отметили, что удары в Карабахе наносят только по военным целям, а гражданской инфраструктуре и мирному населению ничего не угрожает.

Власти Армении утверждают, что армия Азербайджана ведет обстрел городов и сел Нагорного Карабаха, нанося удары по гражданским объектам. В соцсетях появилась информации о пострадавших среди мирного населения. МИД Армении назвал происходящее в Карабахе масштабной агрессией и попросил ООН и российских миротворцев принять меры для скорейшего прекращения огня в регионе.

Российские власти призвали власти Азербайджана и Армении прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.

«Кремль с сожалением узнает о том, что в Нагорном Карабахе уже есть жертвы, возобновление боевых действий — серьезный вызов и угроза для мирного населения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас идет напряженная работа, чтобы обеспечить безопасность жителей Карабаха и не допустить новых человеческих жертв.

Песков уверен, что ранее подписанных между сторонами конфликта документов достаточно, чтобы вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Речь идет о трехсторонних документах между Россией, Азербайджаном и Арменией, подписанных два и три года назад.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что сейчас самое главное — убедить Баку и Ереван отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта, сообщает РИА «Новости».

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