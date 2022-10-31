Лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам саммита в Сочи

Фото пресс-службы Кремля

Встреча президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась в Сочи 31 октября.

В этот день прошли отдельные двусторонние встречи Путина с Алиевым и с Пашиняном. После этого состоялись переговоры в трехстороннем формате. Лидеры стран обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайд­жано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», — сообщает пресс-служба Кремля.

Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Россия будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между ними. Армения и Азербайджан также приняли решение обсуждать проблемы в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года. Страны подчеркнули важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия. Кроме того, отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации в Закавказье.

Россия, Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов, говорится в заявлении.

«Мы сегодня провели три сессии переговоров: вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении, затем с азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана и затем в течение двух, наверное даже чуть больше, часов разговаривали втроем. По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам», — отметил Владимир Путин по итогам переговоров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча глав России и Армении прошла 31 октября в Сочи в санатории «Русь».