Путин начал встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи
Встреча глав России и Армении проходит 31 октября в Сочи в санатории «Русь».
Там же планируют провести трехсторонний саммит Россия — Армения — Азербайджан. Главы государств обсудят урегулирование военного конфликта в Карабахе, сообщает RT.
«Уважаемый господин премьер-министр, мы, как и договаривались при встрече в Казахстане, встречаемся сегодня в Сочи. Место встречи выбрано вами и президентом Алиевым», — обратился к Пашиняну Путин.
В аэропорту курорта лидеров Азербайджана и Армении встретили вице-губернатор края Андрей Коробка и мэр Сочи Алексей Копайгородский.
«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева принял участие во встречах в аэропорту главы Армении Никола Воваевича Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева», — написал Копайгородский в Telegram.
По его словам, главной темой переговоров станет обсуждение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Также рассмотрят вопросы развития транспортных и торгово-экономических связей.
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