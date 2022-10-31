Путин начал встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи

Кадр из видео t.me/news_kremlin

Встреча глав России и Армении проходит 31 октября в Сочи в санатории «Русь».

Там же планируют провести трехсторонний саммит Россия — Армения — Азербайджан. Главы государств обсудят урегулирование военного конфликта в Карабахе, сообщает RT.

«Уважаемый господин премьер-министр, мы, как и договаривались при встрече в Казахстане, встречаемся сегодня в Сочи. Место встречи выбрано вами и президентом Алиевым», — обратился к Пашиняну Путин.

В аэропорту курорта лидеров Азербайджана и Армении встретили вице-губернатор края Андрей Коробка и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева принял участие во встречах в аэропорту главы Армении Никола Воваевича Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева», — написал Копайгородский в Telegram.

По его словам, главной темой переговоров станет обсуждение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Также рассмотрят вопросы развития транспортных и торгово-экономических связей.

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