Педагог из Краснодара выступила на встрече Путина с лучшими учителями России

Полина Пятакова. Кадр из видео пресс-службы правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин 5 октября провел встречу в формате прямого эфира с финалистами и лауреатами конкурса «Учитель года России». Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником и ответил на их вопросы.

Учитель русского языка и литературы краснодарской гимназии № 3 Полина Пятакова, обращаясь к президенту, сказала, что в первые годы любому специалисту необходимы помощь и поддержка. При этом она отметила, что и опытным коллегам есть, чему учиться у молодых. В частности, молодые учителя могут поделиться знаниями об использовании цифровых технологий в урочной и внеурочной деятельности. И рассказать о том, что интересно современным школьникам.

«Хочется вместе творить, созидать и реализовывать разные идеи. В этом не хватает смелости, а нужны еще и методические, четкие ориентиры. Я знаю, что на основе образовательных стандартов создавались готовые рабочие программы по предметам. И мы уже можем их использовать в своей педагогической деятельности. Это очень помогает, поскольку, когда ты имеешь четкие ориентиры, тебе и творить становится проще. И когда уже готова рабочая программа, мы больше времени уделяем работе с детьми, реализации их творческого потенциала. Например, мы с учениками пишем сказки. И важно, опять же говоря о тех программах, сказать, что они снижают еще и уровень бюрократической нагрузки на учителя», — сказала Пятакова.

Владимир Путин согласился с тем, что порой бюрократическая нагрузка на учителя абсолютно неоправданна.

«Надеюсь, что депутаты Госдумы, правительство не только обратят на это внимание в ходе избирательной кампании, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителя от несвойственной, по сути, ему функции и заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны», — сказал Путин.

Говоря о стандартах учебных программ, Путин также согласился, что их нужно совмещать с творческим подходом, но на высоком профессиональном уровне.

«У нас в законе об образовании прописано все, что входит в обязанности учителя, преподавателя. И как раз использование этих творческих подходов, в том числе в рамках образовательных стандартов, просто прописано в законе. Но есть еще вторая составляющая, на мой взгляд, творческой деятельности, которая заключается в том, что, кроме этих образовательных стандартов, учитель может и должен передавать своим ученикам и знания, которые, может быть, в стандарты не укладываются. <…> Здесь это, конечно, абсолютно творческая работа. Полностью с вами согласен и хочу пожелать вам успехов», — цитирует Путина пресс-служба президента РФ.

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