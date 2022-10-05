Педагоги из Краснодарского края вошли в число лучших учителей музыки на всероссийском конкурсе

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Преподаватель детской школы искусств имени Пономаренко поселка Новомихайловского Ирина Шевченко и педагог по инструментам народного оркестра Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова Олег Мирошниченко вошли в список 150 лучших в РФ педагогов в области музыкального искусства.

Всего на премию выдвигались 513 кандидатов из 79 регионов страны. От Краснодарского края поступило 37 заявок. Размер премий — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Ирина Шевченко — преподаватель по классу народных инструментов (домра, гитара, балалайка). Стаж работы — 28 лет. Ее ученики только за последние 3 года получили свыше 80 наград краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Кроме того, Шевченко является участником туапсинского ансамбля русских народных инструментов «Калинка».

Олег Мирошниченко – преподаватель специальности «Инструменты народного оркестра», дирижер оркестра русских народных инструментов. Стаж работы в отрасли 10 лет, 5 из которых он работает в Краснодарском музыкальном колледже.

Ирина Шевченко получит 500 тыс. рублей, а Олег Мирошниченко 1 млн рублей. Премии будут перечислены всем лауреатам до 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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