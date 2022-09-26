Педагог из Анапы стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Федеральный этап конкурса «Воспитатель года России — 2022»прошел в Ярославле. По его итогам определили 15 лауреатов, в число которых вошла воспитатель детского сада № 43 «Буратино» из Анапы Евгения Примачок.

В ходе первого тура конкурсанты приняли участие в испытаниях «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором туре им предстоят конкурсы «Мастерская педагога» и «Собеседование с членами жюри». По их итогам определят пять призеров.

Третий очный тур «Педагогические дебаты» пройдет 27 сентября. После этого конкурса назовут имя победителя.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» учредили Министерство просвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования. Его проводят с 2010 года. Символом и главным призом конкурса является «Хрустальная жемчужина». Она символизирует чистоту, совершенство и зарождающуюся жизнь, защищенную теплотой и заботой воспитателя.

Следить за новостями конкурса можно на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгения Примачок работает воспитателем более 15 лет, является автором публикаций в сборнике «Буква», «Вестник Просвещения», журнале «Дошкольник».