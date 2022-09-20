Педагог из Анапы представит Краснодарский край на конкурсе «Воспитатель года России»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Евгения Примачок победила региональном этапе профессионального всероссийского конкурса.

Она трудится воспитателем более 15 лет, является автором публикаций в сборнике «Буква», «Вестник Просвещения», журнале «Дошкольник». Сейчас Евгения Примачок работает воспитателем детского сада № 43.

Заключительный этап конкурса «Воспитатель года России» стартует 23 сентября в Ярославле. В последнем финальном этапе проведут 5 туров и определят 5 призеров, они пройдут заключительное испытание «Педагогические дебаты». После этого станет известно имя победителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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