Владимир Путин обратился к жителям России с новогодним поздравлением из Кремля

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из Кремля.

Первыми это обращение увидели жители Камчатки и Чукотского автономного округа, где уже наступил 2024 год.

Это новогоднее поздравление президента увидят жители России во всех часовых поясах, оно длится около 4 минут.

«Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — сказал Владимир Путин в новогоднем обращении.

Также президент поблагодарил бойцов спецоперации, назвав их героями, а также напомнил, что 2024-й — Год семьи.

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