Камчатка и Чукотка первыми в РФ встретили Новый год 2024

Жители самых восточных регионов России традиционно встречают новый год раньше всех в стране.

В 15:00 31 декабря 2023 года по Москве Чукотка и Камчатка уже перешли в новый — 2024 год.

Ранее власти Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Паланы отменили праздничные фейерверки из-за обстрела Белгорода накануне. Однако мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин заявил, что новогодняя программа в центре города все же пройдет.

«Неправильно идти на поводу у террористов и отменять новогодние мероприятия, лишая праздника наших детей. Конечно, фейерверк в такой момент неуместен, но новогодняя программа в центре пройдет», — сказал Брызгин.

Встречают 2024 год и в Чукотском автономном округе.

«Уходящий год продемонстрировал всему миру наше единство, сплотил еще больше, показал, что мы справимся с любыми испытаниями», — сказал в своем поздравлении жителям глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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