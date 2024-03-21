Владимир Путин обратился к гражданам России после выборов

Выборы проходили с 15 по 17 марта. По окончательным итогам ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Президент отметил, что прошедшая кампания была напряженной и ответственной, так как граждане выбирали, по какому пути пойдет Россия, будущее для себя и своих детей.

«Значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил всех проголосовавших избирателей.

«Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение», — цитирует Путина пресс-служба администрации президента.

По словам Путина поддержка россиян гораздо важнее, чем формальная победа на выборах. Ведь граждане России поддержали политический и экономический курс страны, общие результаты, которые уже сегодня делают нашу страну ещё более сильной и независимой.

Отдельные слова глава государства адресовал избирательным комиссиям всех уровней.

«Как всегда, вы действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость», — сказал Владимир Путин.

Президент поблагодарил всех избирателей за доверие и пообещал сделать всё, что от него зависит, чтобы его оправдать. Он подчеркнул, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, а также потребует ещё большей отдачи и эффективности и от него лично, и от всей его команды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин победил в выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов президента РФ 21 марта озвучила глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании комиссии.