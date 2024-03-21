Памфилова: Путин победил в выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей
Политика
21.03.2024 11:54
Окончательные итоги выборов президента РФ 21 марта озвучила глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании комиссии.
Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
На второй строчке Николай Харитонов от КПРФ, у него 4,31%.
Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 3,85%.
Леонид Слуцкий от ЛДПР – 3,20%.
За действующего президента проголосовали 76 277 708 избирателей.
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