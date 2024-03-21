Памфилова: Путин победил в выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей

Окончательные итоги выборов президента РФ 21 марта озвучила глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании комиссии.

Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

На второй строчке Николай Харитонов от КПРФ, у него 4,31%.

Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 3,85%.

Леонид Слуцкий от ЛДПР – 3,20%.

За действующего президента проголосовали 76 277 708 избирателей.

Читайте также: президент РФ Владимир Путин 20 марта провел в Кремле встречу с доверенными лицами.