Путин: необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день нет

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 7 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он отметил, что из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. человек находятся в зоне проведения специальной военной операции. Причем из них только 77 тыс. человек — непосредственно в боевых подразделениях.

«Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Еще 150 тыс. человек, то есть половина всех мобилизованных, не находятся в группировке вообще», — сказал Путин.

Он добавил, что эти люди находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны РФ, где проходят дополнительную подготовку. Президент назвал их «боевым резервом».

«В этих условиях разговоры о каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — подчеркнул президент.

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