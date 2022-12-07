Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Путин: необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день нет

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-neobhodimosti-v-dopolnitelnoj-mobilizatsii-na-segodnyashnij-den-net
Путин: необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день нет
Фото пресс-службы Кремля

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 7 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он отметил, что из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. человек находятся в зоне проведения специальной военной операции. Причем из них только 77 тыс. человек — непосредственно в боевых подразделениях.

«Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Еще 150 тыс. человек, то есть половина всех мобилизованных, не находятся в группировке вообще», — сказал Путин.

Он добавил, что эти люди находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны РФ, где проходят дополнительную подготовку. Президент назвал их «боевым резервом».

«В этих условиях разговоры о каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — подчеркнул президент.

Читайте также: Владимир Путин поручил оказать всестороннюю поддержку военным, получившим тяжелые ранения в СВО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?
  2. Появилось видео с задержанным мужчиной, который открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области
  3. В России в 2023 году МРОТ увеличится до 16 тыс. 242 рублей
  4. В Новороссийске пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двух женщин
  5. В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
  6. В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях