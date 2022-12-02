Путин поручил оказать всестороннюю поддержку военным, получившим тяжелые ранения в СВО
Политика
02.12.2022 16:30
Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 декабря на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, которая прошла в формате видеоконференции.
«В зоне особого внимания — в первую очередь властей всех уровней — сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.
Президент отметил, что эту категорию военнослужащих на современном уровне должны обеспечить всем необходимым для скорейшего восстановления и медицинской реабилитации.
«Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — цитирует Путина RT.
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