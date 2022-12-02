Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Путин поручил оказать всестороннюю поддержку военным, получившим тяжелые ранения в СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-okazat-vsestoronnyuyu-podderzhku-voennym-poluchivshim-tyazhelye-raneniya-v-svo
Путин поручил оказать всестороннюю поддержку военным, получившим тяжелые ранения в СВО
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 2 декабря на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, которая прошла в формате видеоконференции.

«В зоне особого внимания — в первую очередь властей всех уровней — сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

Президент отметил, что эту категорию военнослужащих на современном уровне должны обеспечить всем необходимым для скорейшего восстановления и медицинской реабилитации.

«Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — цитирует Путина RT.

Читайте также: новороссийские врачи спасли ногу раненному на Украине бойцу российской армии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В столкновении ВАЗа и ГАЗа в Сочи погиб 82-летний водитель
  4. Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
  5. В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
  6. В Сочи недостроенный многоэтажный дом передали Фонду развития территорий
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях