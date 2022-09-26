Новороссийские врачи спасли ногу раненному на Украине бойцу российской армии

Видео канала «Кубань 24»

В отделении сосудистой хирургии провели операцию и восстановили кровоток в почти омертвевшей конечности.

«Молодой человек поступил к нам из военного госпиталя Анапы, где он находился по поводу осколочного ранения левой нижней конечности на уровне голени и перелома костей стопы», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии городской больницы №1 Новороссийска Томас Гюрджиян.

Через несколько дней после операции пациент уже мог вставать на обе ноги. Сейчас участник боевых действий чувствует себя хорошо, готовится к выписке.

«Хотелось бы поблагодарить медицинский персонал, сотрудников отделения сосудистой хирургии городской больницы № 1 за грамотную оказанную помощь, профессионализм и заботу», — поделился пациент.

Из-за ранения участник спецоперации мог лишиться ноги из-за гангрены. Медикам удалось предотвратить эти последствия.

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