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В Краснодаре общественники передали бытовую технику в военный госпиталь

Общество
17.08.2022 15:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obshhestvenniki-peredali-bytovuyu-tehniku-v-voennyj-gospital
Видео канала «Кубань 24»

Раненым бойцам вручили телевизоры и микроволновые печи. Общественники, предприниматели и казаки несколько недель собирали средства на эти цели.

В этом медучреждении проходят лечение участники специальной военной операции. В палаты посторонним нельзя, но благодарности от солдат и офицеров организаторам акции передали через начальство.

«Мы рады любой гуманитарной помощи. Она послужит для поднятия духа, чтобы ребята могли немножко расслабиться, отвлечься, быть в курсе событий. Вся техника послужит для их скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Раненые и больные, конечно, выражают огромную благодарность. Их состояние становится заметно лучше», — сказал врио начальника 419 военного госпиталя Дмитрий Шипулин.

Телевизоры установят в палатах. Они будут поднимать раненым настроение и боевой дух. Кроме техники, волонтеры регулярно привозят сюда письма со словами поддержки и детские рисунки. По словам организаторов, раненые не просят о помощи, но вниманию всегда рады.

«Военнослужащие, казаки очень скромные и никогда не скажут свои потребности. Поэтому мы сами должны понимать обстановку, которая происходит. И от нас должна идти инициатива», — сообщил и. о. председателя Союза казачьей молодежи Кубани Владислав Кириченко.

Такие благотворительные акции проводят регулярно. Присоединиться к ним может любой желающий, например, через районные казачьи общества.

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