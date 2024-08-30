Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отмечает 30 августа 70-летний юбилей.

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Лукашенко высшим в России орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Как говорится на сайте Кремля, Александр Лукашенко получил награду «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Беларусью. Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму.

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», — говорится в телеграмме российского лидера.

Владимир Путин отметил, что личный вклад Лукашенко в развитие дружественных российско-белорусских связей трудно переоценить и выразил уверенность, что совместными усилиями и будет сделано все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества. Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа.

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