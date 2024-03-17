Владимир Путин набрал 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов

В России 17 марта в 20:00 на всех избирательных участках завершились президентские выборы.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова огласила первые результаты выборов президента РФ. После обработки 24,4% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,97% голосов.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,8%, на третьем кандидат партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,7%. У лидера ЛДПР Леонида Слуцкого 2,9%, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выборах президента РФ в Краснодарском крае зафиксировали рекордную явку. По данным на 18:00 17 марта она составила 84,9%. Для сравнения на прошлых президентских выборах — в 2018 году общая явка избирателей на Кубани достигла 77,8%.