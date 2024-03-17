В Краснодарском крае завершилось голосование на выборах президента России

В этом году голосование на президентских выборах впервые длилось в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки во всех регионах закрылись в 20:00 по местному времени.

Теперь специалистам избирательной комиссии на участках предстоит обработать все бюллетени и произвести подсчет голосов, а также выполнить все необходимые выборные процедуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выборах президента РФ в Краснодарском крае зафиксировали рекордную явку. По данным на 18:00 17 марта она составила 84,9%. Для сравнения на прошлых президентских выборах — в 2018 году общая явка избирателей на Кубани достигла 77,8%.

В этом году на избирательных участках региона работают более 13,3 тыс. наблюдателей, а также представители СМИ.