Владимир Путин набрал 87,34% голосов избирателей после обработки 50% протоколов

В Российской Федерации 17 марта в 20:00 на всех избирательных участках завершились президентские выборы. Всю ночь сотрудники избирательный комиссий всех уровней будут вести подсчет бюллетеней.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о промежуточных результатах выборов президента нашей страны. После обработки половины протоколов кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,33% голосов.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4.12%, на третьем кандидат партии «Новые люди» Владислав Даванков — 4,00%. У лидера ЛДПР Леонида Слуцкого 3,11%, сообщает официальный сайт Центризбиркома.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выборах президента РФ в Краснодарском крае зафиксировали рекордную явку. По данным на 18:00 17 марта она составила 84,9%. Для сравнения на прошлых президентских выборах — в 2018 году общая явка избирателей на Кубани достигла 77,8%.

Это самый успешный результат Владимира Путина на выборах президента России. Также на выборах 2024 отмечена самая высокая явка в истории нашей страны с 1991 года — тогда итоговая явка составила 74,66%, сейчас (по состоянию на 18:00) она составляет 74,22%.

Зампред Совета Безопасности РФ (экс-президент России) Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с «блестящей победой» на выборах. О «несомненной» победе Путина сказал и его соперник по выборам Владислав Даванков. Кандидат-коммунист Николай Харитонов отметил, что его соотечественники на выборах «показали, как можно сплотиться всей страной». Выборы показали консолидацию общества и высочайший уровень доверия Путину, заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Результат Путина в Московской области — 85,28% (обработано 22,35% протоколов). Действующий президент России набирает в Чеченской Республике 99,28% голосов после обработки 2,69% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

Также Путин лидирует на выборах президента РФ и на Кубани, набирая 89,06% голосов после обработки 0,70% протоколов. Об этом говорят обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК по региону, сообщает РИА Новости. Подсчет голосов продолжается, окончательный результат будет известен после подсчета всех голосов 18 марта.

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