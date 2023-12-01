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Владимир Путин исключил из состава СПЧ Генри Резника и Шоту Горгадзе

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-isklyuchil-iz-sostava-spch-genri-reznika-i-shotu-gorgadze
Владимир Путин исключил из состава СПЧ Генри Резника и Шоту Горгадзе
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом говорится в указе президента России, опубликованном на сайте Кремля 1 декабря.

Согласно документу, Владимир Путин исключил из состава Совета по правам человека при главе государстве адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе, умершего в сентябре экономиста Евгения Ясина, общественников Мару Полякову и Александра Мукомолова, а также журналиста Леонида Никитинского.

На замену им в состав СПЧ включили главу благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлию Назарову, общественника Александра Ионова, директора АНО «Пространство равных возможностей» Игоря Новикова, гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко и старшего научного сотрудника РАН Сергея Соловьева.

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