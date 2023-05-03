Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападение собак на людей
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев выступил с предложением ужесточить наказания за нападения собак на людей.
Сейчас, как отметил Фадеев, «наказание вялое» — за нападение собаки, повлекшее тяжкий вред здоровью, ее хозяину грозит максимум до 6 месяцев лишения свободы. При этом за допущение нападения штрафуют всего на 5 тыс. рублей, возмутился правозащитник. Он добавил, что за жестокое обращение с животными предусмотрено до 3 лет, сообщает РИА «Новости» в Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 марта Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому запрещается самостоятельное оборудование мест для содержания бездомных животных, прикорм на территории населенных пунктов и контакт с такими животными. Документ вступает в силу 1 сентября.
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