Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападение собак на людей

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 марта Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому запрещается самостоятельное оборудование мест для содержания бездомных животных, прикорм на территории населенных пунктов и контакт с такими животными. Документ вступает в силу 1 сентября.

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