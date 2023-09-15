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Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи

Политика
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Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи
Фото пресс-службы президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября начали переговоры в Сочи.

Президент Республики Беларусь прибыл в Сочи накануне днем. Переговоры российского и белорусского президентов проходят в соответствии с ранее утвержденным графиком их встреч.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в этом году встречаются уже в седьмой раз. Предыдущие шесть встреч также проходили в РФ. Последняя встреча прошла в конце июля и длилась два дня. Тогда Путин И Лукашенко вели переговоры в Константиновском дворце в Стрельне, а также посетили Кронштадтский морской собор, Музей военно-морской славы и остров Валаам, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидается, что во время сентябрьской встречи лидеры союзных государств обсудят текущую международную повестку и региональные проблемы, а также совместные экономические задачи, в том числе связанные с импортозамещением.

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