Владимир Путин 15 сентября встретится с Александром Лукашенко в Сочи

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Беларусь ближайший союзник для РФ, поэтому главы государств постоянно поддерживают общение.

«Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее», — сказал Песков.

Планируется, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочую встречу в Сочи 15 сентября. Глава Беларуси уже прибыл в Россию.

Ожидается, что лидеры союзных государств обсудят текущую международную повестку и региональные проблемы, а также совместные экономические задачи, в том числе связанные с импортозамещением, сообщает РИА «Новости».

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