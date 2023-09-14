Владимир Путин 15 сентября встретится с Александром Лукашенко в Сочи
Политика
14.09.2023 14:42
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Беларусь ближайший союзник для РФ, поэтому главы государств постоянно поддерживают общение.
«Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее», — сказал Песков.
Планируется, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочую встречу в Сочи 15 сентября. Глава Беларуси уже прибыл в Россию.
Ожидается, что лидеры союзных государств обсудят текущую международную повестку и региональные проблемы, а также совместные экономические задачи, в том числе связанные с импортозамещением, сообщает РИА «Новости».
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