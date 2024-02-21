Владимир Путин дал старт Играм будущего в Казани

Президент России Владимир Путин 21 февраля дал старт международному мультиспортивному турниру Игры будущего в выставочном центре «Казань-Экспо».

Глава государства назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье и заявил, что страна всегда выступала за продвижение спорта и его гуманистических ценностей.

Он также отметил, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Кроме того, новые горизонты познания человечеству раскрывали достижения великих российских конструкторов, инженеров и ученых.

«Сегодня наши исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта, в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса. И, конечно, испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством, всегда готова радушно принять друзей, устроить для них большой красочный праздник, в том числе и праздник спорта», — подчеркнул Путин.

Президент заявил, что Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав мира

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», — отметил глава государства.

Путин назвал Игры будущего уникальной частью истории мирового спорта, которая начинается именно в России. Он заявил, что этот турнир — свобода от двойных стандартов и политической конъюнктуры.

«Игры будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт», — добавил он.

Упорство, волю к победе и виртуозное мастерство в ходе турнира проявят спортсмены из более чем 100 стран мира, продолжил президент.

«Нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Игры будущего пойдут на пользу — спорт должен быть вне политики и сближать людей.