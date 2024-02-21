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Путин: спорт должен сближать людей и быть вне политики

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-sport-dolzhen-sblizhat-lyudej-i-byt-vne-politiki
Путин: спорт должен сближать людей и быть вне политики
Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 февраля заявил, что «Игры будущего» пойдут на пользу — спорт должен быть вне политики и сближать людей.

«Много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем 100 стран — 104 страны приехали, с разных континентов молодые люди, которые увлекаются и диджитал спортом, и традиционным спортом. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Сомнений нет, что это будет на пользу», — сказал глава государства.

Он также отметил, что молодые люди во многих странах мира интересуются новыми видами спорта.

«Игры будущего» — первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам, каждая из которых объединяет киберспорт или VR/AR-технологию и классический спорт. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани и Сочи, сообщает РИА «Новости».

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